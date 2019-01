Weiße Massen erdrücken Berchtesgaden: Schnee auf Dächern

Nach der Ausrufung des Katastrophenfalls für Teile des Landkreises Berchtesgadener Land hat sich die Lage dort teils weiter verschärft. Denn es schneit weiter - am meisten Sorgen bereiten den Behörden die Schneelasten auf den Dächern. Am Donnerstagnachmittag begannen Gebirgsjäger der Bundeswehr unter anderem, das Dach der Therme in Berchtesgaden zu räumen.

Insgesamt waren in dem Katastrophengebiet zwischen 100 und 200 Soldaten im Einsatz, ebenso Kräfte des Technischen Hilfswerks. Es gebe rund 200 Anfragen zum Räumen von Dächern, sagte der Sprecher des Landratsamtes, Andreas Bratzdrum. Sie kämen von Bürgern und Gewerbetreibenden, aber auch von öffentlichen Einrichtungen wie Schulen. Die betreffenden Dächer würden nun von Fachleuten überprüft.

Der Schwerpunkt in den nächsten Stunden und Tagen werde darauf liegen, die Schneemassen auf den Dächern abzuräumen und damit die Schneelasten zu verringern, teilte das Landratsamt mit.

Wegen der anhaltenden Schneefälle hatte das Landratsamt für den südlichen Landkreis Berchtesgadener Land am Donnerstag den Katastrophenfall ausgerufen.

Hunderte Menschen sitzen weiter fest, weil Zufahrtsstraßen vor allem wegen der Gefahr von Schneebruch gesperrt sind. Weiter sind die Ortsteile Vorderbrand und Buchenhöhe in Berchtesgaden sowie Ettenberg in Marktschellenberg nicht erreichbar, es gebe aber eine Notversorgung für die Bewohner. Das Landratsamt richtete am Donnerstagabend ein Bürgertelefon ein; dort waren Mitarbeiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz erreichbar.