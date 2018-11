Bei einem Feuer in einem Altenheim in Oberbayern ist eine 80 Jahre alte Bewohnerin gestorben. Sie habe das Feuer mit einer Zigarette ausgelöst und sei am Dienstag ihren schweren Brandverletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr habe den Brand in dem Zimmer in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) am Montagabend löschen können.

Pressemitteilung