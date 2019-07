Wegen Vergewaltigung gesuchter Mann in Spanien gefasst

Die spanische Nationalpolizei hat im Norden des Landes einen in München wegen eines Sexualdelikts gesuchten Mann gefasst. Der 27-Jährige werde verdächtigt, im September 2018 eine junge Frau mit einer Waffe bedroht und vergewaltigt zu haben, teilte die spanische Polizei am Montag mit. Zudem sei er auch in Spanien wegen einer „sexuellen Aggression“ in einer Diskothek in der Nähe von Madrid gesucht worden.

Die Sicherheitskräfte in der Stadt Pamplona hätten zuvor von Europol einen Hinweis bekommen, dass der Verdächtige sich vermutlich in der Region aufhalte. Schließlich sei der Nigerianer in der nahe liegenden Gemeinde Ansoáin aufgespürt worden. Bei seiner Festnahme habe der Mann aktiven Widerstand geleistet, hieß es.

Mitteilung der spanischen Polizei