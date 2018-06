Wegen Stechmücke: Seniorin im Rollstuhl landet im Graben

Eine 77 Jahre alte Rollstuhlfahrerin ist am Mittwoch in Poppenricht (Kreis Amberg-Sulzbach) im Straßengraben gelandet, weil ihre Pflegerin von einer Stechmücke attackiert wurde. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag schob eine 56-Jährige die betagte Frau im Rollstuhl eine abschüssige Straße entlang. Als eine Steckmücke die Pflegerin angriff, ließ sie den Rollstuhl los und schlug um sich. Der Rollstuhl verselbstständigte sich, wurde immer schneller und überschlug sich in einem Straßengraben. Die Seniorin stürzte aus dem Gefährt und erlitt Prellungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.