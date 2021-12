Wegen schlechter Noten der Tochter: Mann bedroht Ex-Lehrer

Wegen schlechter Schulnoten seiner Tochter hat ein Mann einen pensionierten Lehrer in Mittelfranken bedroht. Der Mann sprach den 70-jährigen ehemaligen Lehrer an einem Fischstand in Ansbach an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge warf er ihm am Dienstag vor, seiner Tochter früher in der Schule schlechte Noten gegeben zu haben. Über das Kennzeichen seines Autos stellte die Polizei die Identität des Mannes fest. Wie sich herausstellte, hatte der Bedrohte vor ungefähr 20 Jahren die Tochter des 68-Jährigen unterrichtet.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-391061/2