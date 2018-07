Wegen Mordes Angeklagter: auch Juwelier ausgekundschaftet

Vor dem zweifachen Raubmord im oberbayerischen Höfen im Februar 2017 haben die mutmaßlichen Täter möglicherweise auch einen Überfall auf einen Juwelier in Erwägung gezogen. Noch vor der Tat in Höfen sei er von dem 44 Jahre alten Mitangeklagten unter dem Vorwand einer Uhrenreparatur in den Laden in dem Ort Geretsried geschickt worden, um die Lage auszukundschaften, sagte ein 34 Jahre alter Angeklagter am Dienstag vor dem Landgericht München II.

In dem Prozess sind drei Männer sowie eine Ex-Pflegekraft aus Polen wegen Mordes beziehungsweise versuchten Mordes, erpresserischen Menschenraubes und schweren Raubes angeklagt. Die Pflegerin hatte in dem Weiler Höfen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen einen schwerkranken Mann betreut. Nach dessen Tod soll sie mit ihrem Sohn (25), ihrem Bruder (44) und dem 34-Jährigen einen Raubüberfall auf die wohlhabende Witwe ausgeheckt haben. Bei der Tat starben eine 76 Jahre alte Freundin und ein 81 Jahre alter Bekannter der damals 76 Jahre alten Witwe. Diese überlebte schwer verletzt.

Der 34 Jahre alte Angeklagte sagte vor Gericht, er habe nicht an dem Überfall teilnehmen, sondern nur als Fahrer an der Tat mitwirken wollen. Nur weil die Witwe nicht wie angenommen allein war, sondern ihre beiden Bekannten im Haus hatte, sei er mit hineingegangen. Alle drei hätten vor der Tat Drogen genommen, um sich aufzuputschen. Den 44-Jährigen stellte er als denjenigen dar, der die Anweisungen gab.

