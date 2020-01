Wegen Glätte: Autofahrer prallt gegen Baum

Auf schneeglatter Straße ist ein 44-jähriger Mann mit seinem Auto in der Nähe von Augsburg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Mann war am Sonntagabend auf der Bundesstraße 300 unterwegs, als er bei der Anschlussstelle Steppach bei Augsburg nach rechts von der Fahrbahn abkam. Bei dem Aufprall gegen den Baum wurde der 44-Jährige in seinem Auto eingeklemmt, das teilte die Polizei am Montag mit. Er musste befreit werden und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.