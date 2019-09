Wegen eines kleinen Döschens Gebäude in Hof evakuiert

Wegen eines kleinen Döschens hat die Polizei am Mittwoch ein Gebäude in Hof geräumt und eine Straße gesperrt. Das Döschen befand sich in einem falsch zugestellten Paket, das Mitarbeiter einer karitativen Einrichtung versehentlich öffneten, wie die Polizei mitteilte. Es sei so groß wie eine Zwei-Euro-Münze und mit einem Gefahrengutaufkleber versehen gewesen.

Die Feuerwehr barg das Döschen und bewahrte es in einem luftdicht verschließbaren Behälter für Gefahrengut auf. Erste Hinweise deuteten nach Polizeiangaben darauf hin, dass das Päckchen an ein Medizinlabor in den Niederlanden adressiert war. Wie es in den Briefkasten der Einrichtung gelangte und was in dem Döschen ist, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei