Wegen Coronavirus: Waffenmesse IWA wird verschoben

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird die internationale Waffenmesse IWA in Nürnberg verschoben. Die für den 6. bis 9. März geplante Ausstellung werde auf ein noch festzulegendes Datum in diesem Jahr verlegt, sagte eine Sprecherin der Nürnberg Messe am Donnerstag auf Anfrage.

Die „IWA Outdoor Classics“ ist den Angaben zufolge die führende Fachmesse für Jagd, Schießsport und Sicherheit. Im vergangenen Jahr präsentierten dabei mehr als 1600 Aussteller rund 45 000 Besuchern ihre Produktneuheiten.

Auch die zuvor geplante Spezialmesse für Sicherheitsexperten „Enforce Tac“ werde auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben, erklärte die Sprecherin. „Wir wissen um die große Bedeutung der Messen für unsere Aussteller und Besucher. Umso mehr gehen wir jetzt mit Hochdruck daran, den bestmöglichen Ersatztermin zu finden.“

Webseite IWA Outdoor Classics 2020

Webseite der Messe Enforce Tac