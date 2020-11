Nach zahlreichen Corona-Fällen sind die am Wochenende geplanten Spiele der Drittligisten SV Meppen und SC Verl abgesagt worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, hat der Verband entsprechenden Anträgen der beiden Clubs stattgegeben. Meppen sollte am Samstag gegen Waldhof Mannheim spielen, Verl am Sonntag bei der SpVgg Unterhaching.

Tabelle der 3. Liga