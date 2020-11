Wegen Bombenentschärfung: A96 bei Gilching gesperrt

Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag ein Abschnitt der Autobahn 96 München-Lindau bei Gilching (Landkreis Starnberg) gesperrt worden. Um kurz vor 11.00 Uhr wurde der Verkehr abgeleitet. Die Polizei rechnete mit langen Staus, „die Autobahn ist eine Hauptader für das ganze Gebiet“, sagte ein Sprecher. Dennoch hoffe man, dass viele Autofahrer sich vorab informiert und umgeplant hätten.

Die Bombe war am Donnerstag bei Kanalbauarbeiten in unmittelbarer Nähe des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen entdeckt worden. Die Entschärfung war nach Polizeiangaben gegen Mittag geplant. In einem Radius von 500 Metern um den Fundort waren zahlreiche Gebäude evakuiert worden. Mitarbeiter von dort ansässigen Firmen konnten ihre Büros nicht nutzen.

