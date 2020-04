Eine Biene hat einen Autofahrer in Unterfranken so sehr abgelenkt, dass er einen Unfall gebaut hat. Der 24-Jährige sei wegen des Tierchens im Wageninneren in einen Straßengraben in Altenbuch (Landkreis Miltenberg) gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er wurde bei dem Unfall am Vortag leicht verletzt.