Wechselhaftes Wetter in Bayern

Am Dienstag wird das Wetter in Bayern wechselhaft. Vielerorts löst sich der morgendliche Nebel auf und es wird bewölkt, in Unter- und Mittelfranken regnet es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stellenweise. In Alpennähe kann es zu föhnigen Auflockerungen kommen. Im Passauer Land und den östlichen Mittelgebirgen hält sich der Nebel etwas länger.

Am Morgen warnt der DWD vor Glatteis, vor allem in Schwaben. Auch gefrierender Regen könne nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Temperaturen liegen zwischen zwei Grad im nebligen Gegenden und knapp zehn Grad am Alpenrand.

Wetterbericht