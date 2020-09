Wechselhaftes Wetter in Bayern

In Bayern wird am Donnerstag wechselhaftes Wetter erwartet. Am Morgen könne lokal Nebel auftreten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nach einigen Schauern im Laufe des Vormittags wird es in weiten Teilen Bayerns trocken und sonnig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 19 Grad im Fichtelgebirge und 24 Grad im Gäuboden.

Am Freitag bleibt es nur in Franken sonnig. Im Rest des Landes ist mit viel Regen zu rechnen. Die Temperaturen sinken deutlich, an den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf rund 1500 Meter.

Bericht des DWD