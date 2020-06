Wechselhaftes Wetter in Bayern

Zur Mitte der Woche bleibt das Wetter in Bayern wechselhaft. Während es überwiegend sonnig und bewölkt wird, kommt es am Mittwochnachmittag in einigen Regionen zu einzelnen Gewittern und Regenschauern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können in Schwaben lokale Unwetter auftreten. Es kann örtlich zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Die Temperaturen steigen am Mittwoch auf bis zu 24 Grad an der Donau und 23 Grad am Main.

Am Abend und nachts regnet es in weiten Teilen Bayerns, auch der Donnerstag wird überwiegend nass, bei Temperaturen bis 19 Grad.