Wechselhaftes Wetter am Dienstag und Sonne am Mittwoch

Erst wechselhaft, dann wieder sonnig: Das frühlingshafte Wetter legt in Bayern am Dienstag eine kurze Pause ein, kehrt zum Mittwoch jedoch bereits wieder ins Land zurück. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten für Dienstag Wolken und Temperaturen von bis zu 12 Grad in Oberfranken und 17 Grad am Bodensee. Dazu fällt den Prognosen zufolge gebietsweise leichter Regen.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch lockern die Wolken laut DWD auf. Am Tag werden nur noch Quellwolken erwartet. Die Temperaturen dazu klettern den Angaben zufolge auf 15 bis 20 Grad. Ähnlich mild, dafür mit vereinzelten Regenschauern, soll auch der Donnerstag werden.