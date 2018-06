Wechsel perfekt: Mandzukic unterschreibt bei Atlético Madrid

- Der Wechsel von Mario Mandzukic vom FC Bayern München zu Atlético Madrid ist perfekt. Wie der spanischen Spitzenclub am Donnerstag auf seiner Homepage mitteilte, unterschrieb der Stürmer nach den obligatorischen Medizinchecks einen Vierjahresvertrag. Eigentlich hatte der Kroate beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2016, sah unter Trainer Pep Guardiola und durch die Verpflichtung von Robert Lewandowski aber für sich keine Zukunft mehr. „Wir danken Mario Mandzukic für zwei tolle Jahre hier in München“, sagte Jan-Christian Dreesen, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, in einer Mitteilung.

Atletico-Mitteilung

Bayern-Mitteilung