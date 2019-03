Wechsel im Nürnberger Eisbärengehege

Nach mehr als vier Jahren im Tiergarten Nürnberg hat Eisbärin Charlotte ihr bisheriges Zuhause nun verlassen. Sie wurde in einem Lastwagen in den Zoo Hannover gebracht, wie der Tiergarten am Dienstag mitteilte. Mutter Vera dürfte aber nicht allzu lange traurig sein - sie bekommt dafür einen neuen Lebensgefährten an die Seite gestellt. Eisbärenmännchen Nanuq wird aus der niedersächsischen Hauptstadt in die Frankenmetropole ziehen. Wann genau, stehe noch nicht fest, sagte eine Tiergarten-Sprecherin. Koordiniert werden die Eisbären-Umzüge vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm.