Wechsel an der Spitze des Bayerischen Landessozialgerichts

Neuer Präsident des Bayerischen Landessozialgerichts in München wird Günther Kolbe. Der gebürtige Niederbayer stammt aus Osterhofen (Landkreis Deggendorf) und tritt zum 1. September die Nachfolge von Elisabeth Mette an, die Ende August in den Ruhestand geht, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Bisher leitete Kolbe das Sozialgericht München.

Die Sozialgerichte sind ein eigener Gerichtszweig in Deutschland und unter anderem für Streitfälle in Fragen der Renten-, Kranken-, Unfall- und Pflegeversicherung zuständig, ebenso für strittige Angelegenheiten in der Sozialhilfe oder bei den Leistungen für Asylbewerber. In Bayern gibt es in jedem der sieben Regierungsbezirke ein Sozialgericht, zweite Instanz ist das Landessozialgericht in München. Oberste Instanz beziehungsweise Revisionsgericht der Sozialgerichtsbarkeit ist das Bundessozialgericht in Kassel.

