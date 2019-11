Wassertanks sollen Münchner Weihnachtsmärkte schützen

Statt Betonpollern sollen in München prall gefüllte Wassertanks Besucher von Weihnachtsmärkten schützen. 20 dieser sackartigen Container bewachen unter anderem den größten Christkindlmarkt rund um den Marienplatz, wie eine Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats sagte. Die prall mit Wasser gefüllten Behälter, sogenannte Indutainer, sollen in der Lage sein, ein angreifendes Fahrzeug oder eines, über dass der Fahrer die Kontrolle verloren hat, zuverlässig zu stoppen.

Es sei nahezu ausgeschlossen, dass Passanten durch umherfliegende Teile verletzt werden, sagte die Sprecherin. Darüber hinaus seien die faltbaren Behälter wesentlich leichter auf- und abzubauen, da kein schweres Gerät benutzt werden müsse. „Sie benötigen auch so gut wie keine Lagerkapazitäten.“ Dennoch hätten die bisher eingesetzten Betonelemente noch nicht ausgedient, da mit den beschafften Elementen nicht alle Absicherungen umgesetzt werden könnten.

In anderen bayerischen Großstädten haben sich die neuen Sperren noch nicht durchgesetzt. Auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt werde die Sicherheit vor allem durch mobile, Lkw-feste Metallsperren und bepflanzte Beton-Tröge gewährleistet, teilte die Polizei mit. Die Märkte in der Regensburger Innenstadt sollen nach Auskunft der Stadt Betonpoller schützen. Ebenso in Augsburg: Die Stadt setzt auf Betonpoller - „weihnachtlich geschmückt“, wie ein Sprecher sagte.