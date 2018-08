Wasserspiele an Eremitage wegen Trockenheit gestoppt

Die Bayerische Schlösserverwaltung zieht Konsequenzen aus der anhaltenden Hitze und Trockenheit. „Die Wasserspiele in der Eremitage Bayreuth ruhen derzeit, weil die sie speisenden Quellen nur noch wenig Wasser führen“, teilte die Schlösserverwaltung am Freitag in München mit. Außerdem müssen Bäume der Lindenallee im Ansbacher Hofgarten alle zwei Wochen gegossen werden - mit bis zu 500 Litern Wasser pro Baum. „Um das wertvolle Trinkwasser zu schonen, wird für das Gießwasser möglichst auf die Parkgewässer oder in Zisternen gesammeltes Wasser zurückgegriffen.“

Rasen- und Wiesenflächen sowie robuste Pflanzen, die sich nach der Dürreperiode von selbst erholen können, werden nicht gegossen. Bislang komme Wasserknappheit nur vereinzelt vor. Der Wasserstand des Schwanenteiches am Schloss Rosenau bei Coburg liege zwar einen Meter niedriger als sonst. „Die Teichbewohner wie die berühmten Trauerschwäne sind aber noch nicht in Gefahr“, hieß es in der Mitteilung.