Wasserschaden: Unbekannter lässt Klinikdusche laufen

Ein Unbekannter hat in der Würzburger Uniklinik eine sogenannte Notfalldusche aufgedreht und so einen erheblichen Wasserschaden verursacht. Das Wasser lief am Sonntag im ersten Stock unbemerkt etwa 45 Minuten lang, ehe eine Mitarbeiterin die Überschwemmung bemerkte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Dusche befindet sich im Labor- und Forschungsbereich der Klinik, weswegen der Schaden nicht sofort auffiel. Das Wasser drang durch die Decke auch in das Erdgeschoss. Zeitweise fiel der Strom aus, was den Klinikbetrieb störte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Notfalldusche befindet sich den Angaben nach im Flur und ist beispielsweise für Labormitarbeiter gedacht, die sich etwa nach einem Unfall mit einer Chemikalie schnell reinigen müssen. Die genaue Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.