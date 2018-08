Kanufahrer haben in einem Baggersee bei Volkach (Landkreis Kitzingen) eine Wasserleiche gefunden. Der tote Mann trieb auf der Wasseroberfläche, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Wasserwacht barg die Leiche am Mittwochabend aus dem See nahe des Mains. Den Ermittlern zufolge war der bislang unbekannte Tote schon vor längerer Zeit gestorben. Hinweise auf eine Straftat oder ein Gewaltverbrechen gab es demnach nicht.

Pressemitteilung