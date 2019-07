Was die bayerische Staatsregierung gegen Lehrermangel tut – und warum das der Opposition nicht reicht

Während Lehrerverbände und Opposition vor einem drastischen Lehrermangel an Grund- und Mittelschulen warnen, hat Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ein optimistisches Bild von der Situation an den bayerischen Schulen in naher Zukunft gezeichnet. Flankiert von den Landtagsabgeordneten Gerhard Waschler (CSU) und Tobias Gotthardt (Freie Wähler) verkündete Piazolo am Montag in München die Einstellung von 1173 zusätzlichen Lehrern für alle Schularten.

Mit den zusätzlichen Stellen wolle man die Inklusion stärken, die berufliche Bildung ausbauen, die Digitalisierung unterstützen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, erläuterte Piazolo. 1000 der neuen Stellen gehen auf Vereinbarungen von CSU und Freien Wählern im Koalitionsvertrag zurück, weitere 100 auf das Programm „Schule öffnet sich“ – und 73 werden aus der sogenannten „demographischen Rendite“ errechnet.

Insgesamt werden zum neuen Schuljahr 4900 Lehrer eingestellt. Mit dem größeren Teil werden die natürlichen Fluktuationen ausgeglichen – also die Zahl der Lehrer, die den Dienst an einer Schule quittieren. 700 Einstellungen sind für die Gymnasien vorgesehen, 690 für die Mittelschulen, 650 für die Real-, 560 für die beruflichen Schulen und 489 für die Sonderpädadagogik. Die meisten Lehrer werden für den Grundschulbereich eingestellt, nämlich 1600. Zwei Drittel der Lehrer an den Grundschulen sind nach Angaben Piazolos in Teilzeit tätig.

SPD sieht Scheitern der Regierung

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Horst Arnold bewertete die Personalpolitik von Kultusminister Michael Piazolo für die Grund- und Mittelschulen hingegen als gescheitert. „Der Kultusminister hat in seiner heutigen Pressekonferenz viel geredet, aber das eigentliche Thema verschwiegen“, erklärte Arnold. „Er hat nicht gesagt, wie er dem dramatischen Lehrermangel an Grund- und Mittelschulen begegnen will.“

Zum neuen Schuljahr könnten nach Einschätzung des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV) etwa 500 Planstellen nicht besetzt werden. Da nütze es wenig, wenn der „Lehrermangelleugner Piazolo“ die im Doppelhaushalt verankerten Stellen noch einmal erwähne, die ohnehin nicht besetzt werden könnten, so der SPD-Fraktionschef.

Wenn es in den kommenden Jahren nicht zu einer deutlichen Steigerung der Zahl neu ausgebildeter Grundschullehrkräfte kommen wird, werden nach Angaben der Grünen im bayerischen Landtag jährlich bis zu 2400 Lehrerinnen und Lehrer fehlen.

In den Mittelschulen des Landes biete sich ein vergleichbar düsteres Bild, so deren Bildungspolitiker Thomas Gehring. Dort würden zum Ende der zwanziger Jahre etwa 2200 Lehrkräfte jährlich fehlen.

Gehe man davon aus, dass aufgrund der Ganztagsentwicklung und der Inklusion mehr Lehrkräfte nötig seien, fehlten 4600 und 3900 Lehrer. Die bayerische Staatsregierung sei auf diese sich abzeichnende Krise bei Grund- und Mittelschulen nicht vorbereitet.

Der CSU-Bildungspolitiker Waschler warnte davor, sich durch Prognosen, die bis 2030 reichen, „Angst machen zu lassen“. Die von Oppositionsseite herausgegebenen Prognosen über den zukünftigen Lehrermangel seien „überhöht“. Die „Schwarzmalerei“ der Opposition trage dazu bei, dass junge Leute vom Lehramt abgeschreckt würden.