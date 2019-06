Was die bayerische Grenzpolizei gebracht hat

München - 5,6 Kilogramm Gold, 4,2 Kilogramm Kokain, 255 000 Euro Bargeld, Brillen im Wert von 35 000 Euro, drei nagelneue Traktoren im Wert von 300 000 Euro und neun in einem Lkw-Versteck eingepferchte Iraner und Iraker – das sind einige der Sicherstellungen und Entdeckungen der vor einem Jahr ins Leben gerufenen „Bayerischen Grenzpolizei“. Insgesamt wurde die Zahl der in einem Jahr erzielten Fahdungstreffer auf 26 000 beziffert. „Die Idee ist zum Erfolg geworden“, sagte der Ideengeber und bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Freitag in München: „Die Grenzpolizei hat sich für uns mehr als gelohnt.“ Sie müsse „auf jeden Fall weitergeführt“ werden, weil sie „so oder so sinnvoll“ sei.

Die Grünen im bayerischen Landtag sehen das anders. Sie haben gegen die Bayerische Grenzpolizei Klage eingereicht. „Was wir machen, ist zulässig“, betonte Innenminister Joachim Herrmann. Dass der Bund vorrangig für die Grenzsicherung zuständig sei, werde strikt beachtet. „Die Bayerische Grenzpolizei verstoße nicht nur gegen die europäische Idee, sondern auch schwerwiegend gegen unsere Verfassung“, bekräftigte hingegen die Vorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag Katharina Schulze. „Grenzschutz ist eindeutig und ausschließlich Sache des Bundes. Deswegen klagen wir gegen die verfassungswidrige Bayerische Grenzpolizei, sie gehört abgeschafft.“

Schulze sprach von „Bilanzierungstricks“ des CSU-Innenministers. Mit Ergebnissen der schon immer durchgeführten Schleierfahndung verschleiere Herrmann die „magere Ausbeute“ der Grenzpolizei.

Jährlich 100 Grenzpolizisten mehr

Gestartet ist die landeseigene Grenzsicherungstruppe am 1. Juli 2018 mit 500 Beamten aus den bestehenden Grenzpolizeistationen. Bis 2023 sollen jeweils 100 Beamte bis zur Sollstärke von 1000 hinzukommen. Zu einem heftigen Konflikt mit der Bundeskanzlerin hatte im Lauf des Jahres 2018 die Frage geführt, ob bayerische Grenzbeamte befugt sein sollen, illegale Einwanderer an der Grenze zurückzuweisen. Das Problem stellt sich nach den Worten des Direktors der Grenzpolizei, Alois Mannichl, gar nicht. Die Grenzpolizei übergebe die Personen, die ohne gültige Papiere einreisen, der Bundespolizei.

362 Kontrollen unmittelbar an der Grenze habe die Bayerische Grenzpolizei im ersten Jahr ihres Bestehens abgeleistet, berichtete Mannichl. Dabei seien 19 000 Personen kontrolliert und 209 Verstöße zur Anzeige gebracht worden, davon 35 ausländerrechtliche. 15 Personen wurden durch die Bundespolizei zurückgewiesen. Diese Bilanz zeige, „wie absurd diese Bayerische Grenzpolizei doch ist“, meinte die Grünen-Politikerin Schulze: „Alle 24 Tage ein Treffer. Dafür braucht es keine Bayern-Grenzer.“

Eines räumt auch der Chef der Grenzpolizei selbst ein: Der „überwiegende Teil“ der Arbeit der Grenzpolizei bestehe in der Schleierfahndung in einem 30 Kilometer breiten Grenzstreifen zu Österreich und Tschechien, sagte Mannichl. Dabei seien der Grenzpolizei 13 Prozent mehr Aufgriffe gelungen als im Vergleichszeitraum vor ihrer Gründung, hob Innenminister Herrmann hervor. Unter anderem habe die Grenzpolizei mehr als 750 Haftbefehle vollstreckt, 61 Wiedereinreisesperren vollzogen und 111 Personen festgestellt, die zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben waren. Ferner seien 66 Schleuser und 1396 unerlaubte Einreisen aufgeflogen.

Die Kontrollen sollen bleiben

Ministerpräsident Söder machte den Reisenden keine Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Kontrollen, die an der bayerisch-österreichischen Grenze an Reisetagen oft zu kilometerlangen Staus führen. Es werde noch Jahre dauern, bis der Schutz der EU-Außengrenzen auf einem befriedigenden Stand sei, so Söder. Ein „erkennbares Defizit“ an Sicherheit im EU-Raum werde es wohl noch sieben bis acht Jahre geben.

Jeder könne sich anhand der Zahl ausmalen, was passieren würde, wenn Bayern auf den zusätzlichen Sicherheitsaufwand verzichten würde, meinte Herrmann. Während vor vier Jahren noch etwa 90 Prozent aller Flüchtlinge über die bayerisch-österreichische Grenze nach Deutschland gekommen seien, hätten sich die Schleusungen nunmehr auf andere Grenzen wie die deutsch-polnische oder die deutsch-französische verlagert. Der massive Rückgang der Zahl illegaler Grenzübertritte nach Bayern hänge zweifellos mit den Kontrollen zusammen.

Statt punktueller Kontrollen an wenigen Grenzübergängen seien mobile Kontrollen im Rahmen der Schleierfahndung sinnvoller, erklärte der bayerische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Nachtigall. Wer „aus ideologischen Motiven“ heraus die Abschaffung der Grenzpolizei fordere, sei auch für die Abschaffung der erfolgreichen Schleierfahndung.