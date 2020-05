Was darf wieder öffnen? Der Druck auf die bayerische Staatsregierung wächst

Zumachen ist leicht, Aufmachen schwierig. Das erfahren derzeit auch die Mitglieder der bayerischen Staatsregierung, die am Dienstag zu einer turnusmäßigen Kabinettssitzung zusammenkommen. In den vergangenen Tagen stapelten sich Vorschläge und Forderungen in Zusammenhang mit der Corona-Epidemie zu einem Berg an Erwartungen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat aber klar zu erkennen gegeben, dass er trotz des wachsenden Drucks nicht allen Wünschen nachzukommen gedenkt.

Dass sich in Sachsen-Anhalt jetzt bis zu fünf Personen aus verschiedenen Haushalten treffen können, gefällt Söder ganz und gar nicht. Eine entsprechende Lockerung ist in Bayern, wo bis vergangenen Sonntag 43.204 Infektionen und 1933 Corona-Tote gezählt wurden, also vorerst nicht zu erwarten.

Sehr holprig ist in Bayern in der vergangenen Woche die Öffnung des Freistaats angelaufen. Die maximale Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern und der Ausschluss von Geschäften in Einkaufszentren sorgen für heftige Diskussionen und unterschiedliche Gerichtsentscheidungen.

Der Druck von Seiten der Gastronomie auf die Politik steigt derweil täglich. Das Söder-Kabinett müsse jetzt „stufenweises Wiederhochfahren“ beschließen, forderte die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Angela Inselkammer. Keine andere Branche in Deutschland erlebe derzeit eine so rasante Steigerung der Arbeitslosigkeit wie das Gastgewerbe. Betriebe sollten öffnen dürfen, wenn und soweit sie die definierten Standards einhalten könnten.

Die FDP – stets an vorderster Front der Lockerungsbefürworter – forderte, die Außenbereiche von Wirtshäusern, Restaurants und Cafés rasch zu erlauben.

Es gibt keinen Grund, warum nicht auch die Gastronomie mit Augenmaß wieder geöffnet werden kann,

sagte der FDP-Wirtschaftspolitiker Albert Duin. Bisher gab sich Ministerpräsident Söder dabei sehr zugeknöpft und sprach von Lockerungsmöglichkeiten „um Pfingsten herum“.

Auf die Benachteiligung von Solo-Selbstständigen und Künstlern macht die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di aufmerksam. Mit Soforthilfeprogrammen für Unternehmer unterstütze die Staatsregierung nur die größeren Betriebe. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) verwies auf die Hilfen für Künstler in Höhe von monatlich 1000 Euro für ein Vierteljahr, räumte aber ein, dass die Betroffenen wohl oft mit der Grundsicherung, also Hartz IV, besser bedient seien.

Forderungen sind auch mit Konzepten verbunden

Dem bayerischen Ministerrat liegen zudem dringende Forderungen nach der Öffnung von Zoos, Tierparks und Botanischen Gärten im Freistaat vor. Wenn man für jeden Besucher 20 Quadratmeter Fläche voraussetze, könnte man beispielsweise in den Münchner Tierpark Hellabrunn mit seinen 44.000 Quadratmetern Fläche täglich 2100 Menschen einlassen, rechnete die SPD-Landtagsabgeordnete Martin Fehlner vor. SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen setzte sich für eine behutsame Öffnung der Museen ein.

Auf die immer schwerwiegenderen sozialen Folgen des Lockdowns reagierte Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (CSU) mit der Einrichtung einer Expertenkommission, welche die Möglichkeiten zur Lockerung der bislang strengen Isolation von Alten und Pflegebdürftigen erarbeiten soll. Es wird erwartet, dass das Kabinett in dieser Hinsicht Änderungen beschließt.

Neben den zahlreichen Hilferufen aus der Wirtschaft forderte nun auch der bayerische Städtetag einen „Rettungsschirm für Kommunen“. Die finanziellen Folgen für die Steuereinnahmen und Abgaben der Städte und Gemeinden würden gravierender sein als bei der Finanzkrise 2008/2009, gab der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags Kurt Gribl (CSU) zu bedenken.

Tausende von Familienbetrieben und damit auch die Volksfestkultur Deutschlands, seien in ihrer Existenz bedroht, erklärte indes der Schaustellerbund. Volksfeste in der angespannten Lage dürften nicht für die Zeiträume Juni, Juli oder gar später abgesagt werden, so der Verband. Inzwischen wurde das Münchener Oktoberfest, das am 19. September starten sollte, abgesagt.

Vergessen fühlen sich auch die Fahrlehrer, die derzeit zum Nichtstun verdammt sind. Da werde sich auch kurzfristig nichts tun, räumte der bayerische Fahrlehrerverband in einem Schreiben an die Mitglieder ein – „trotz der vielen intensiven Bemühungen der letzten Wochen“.