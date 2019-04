Was Äthiopien Markus Söder – und ganz Bayern – zu bieten hat

Knapp fünf Tage dauert die erste Äthiopienreise eines bayerischen Ministerpräsidenten. Nicht viel Zeit für ein so großes Land, welches vor noch größeren Herausforderungen steht. Und doch kann man festhalten: Mindestens eine Begegnung wird CSU-Chef Markus Söder wohl nie mehr vergessen. Ergebnisse der Reise, Kurioses und Wissenswertes von A bis Z:

A wie AFRIKABÜRO: Bayern hat jetzt eine Niederlassung in Addis Abeba. Ziel ist es, Unternehmer aus dem Freistaat in Afrika zu unterstützen.

B wie BAYERN: Mit einer neuen Afrikapolitik will Söder den Freistaat enger an den lange vernachlässigen Nachbarkontinent heranrücken.

C wie CHINA: Das Reich der Mitte ist extrem aktiv in Afrika. Peking sichert sich Rohstoffe und investiert kräftig in große Bauprojekte.

D wie DEUTSCHLAND: Für Söder steht fest: Das Schicksal Europas wird mit in Afrika entschieden. Deswegen wirbt er für mehr Verantwortung.

E wie ENGLISCH: Anders als sein Vorgänger Horst Seehofer scheut Söder nicht die englische Sprache. Zum Präsidentenpalast nahm er aber doch lieber eine Dolmetscherin mit.

F wie FC BAYERN MÜNCHEN: Der mit Abstand erfolgreichste deutsche Fußballclub ist auch in Afrika bekannt und beliebt. Ab sofort hat der Verein in Äthiopien eine eigene Fußballschule.

G wie GESCHICHTE: Äthiopien gilt als Wiege der Menschheit. Überreste uralter Vor-Menschen wurden hier gefunden, darunter das mehr als drei Millionen Jahre alte Skelett von „Lucy“.

H wie HILFEN: Mit gezielten Spenden für Schulen und Kaffeebauern hat Bayern kleine, aber wichtige Projekte angestoßen.

I wie INJERA: Das Sauerteig-Fladenbrot bildet das Grundnahrungsmittel der Äthiopier und kam auch bei den mitgereisten Bayern sehr gut an.

J wie JUGEND: Knapp zwei Drittel der Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt. Ihnen muss schnell eine Zukunftsperspektive gegeben werden.

K wie KIRCHENWALD: Um dem Klimawandel zu begegnen, nehmen die von Priestern vor der Abholzung geschützten grünen Oasen eine wichtige Rolle ein. Der Freistaat finanziert dazu nun ein Forschungsprojekt.

L wie LÖWEN: Aus Freude über ihr Geschenk – einen bayerischen Porzellanlöwen – zeigte Staatspräsidentin Sahle-Work Zewde Söder ihre beiden lebenden Löwen im Gehege hinter dem Präsidentenpalast.

M wie MIGRATION: Äthiopien ist das zweitgrößte Aufnahmeland für Flüchtlinge in Afrika. Es sind rund 905 000 registrierte Personen, meist aus Südsudan, Somalia, Eritrea, Sudan und Jemen.

N wie NGUENYYIEL: Das kaum aussprechbare Flüchtlingscamp im Südwesten Äthiopiens wird Söder nach eigenen Worten nicht mehr vergessen. 84 000 Menschen – meist aus dem Sudan – leben hier in der Savanne.

O wie OPTIMISMUS: Nach allen Begegnungen in Äthiopien zeigte sich Söder begeistert von dem fröhlichen Optimismus der Menschen.

P wie PROBLEME: Bei aller Euphorie über die positiven Entwicklungen im Land ist Äthiopien auch ein Land mit großen Problemen: Armut, Arbeitslosigkeit, Korruption, Klimawandel und Umweltverschmutzung.

Q wie QUALITÄTS-KAFFEE: Rund 40 Prozent des afrikanischen Kaffees stammen aus Äthiopien. 15 Millionen Arbeitsplätze hängen daran.

R wie RELIGION: Äthiopier sind sehr religiös. Rund ein Drittel der der Bevölkerung sind Muslime, 63 Prozent sind christlichen Glaubens.

S wie „SUPERSTAR“ ABIY AHMED: Äthiopiens neuer Regierungschef ist - obwohl noch nicht demokratisch gewählt – wegen seiner Reformpolitik auch für die Europäer ein Hoffnungsträger. Sein geplantes Treffen mit Söder musste leider kurzfristig ausfallen.

T wie TEJ: Der leicht vergoren schmeckende Honigwein ist zwar nicht jedermanns Sache, gehört aber in Äthiopien zu den Spezialitäten.

U wie UNTERNEHMER: Beim ersten Beschnuppern zeigten sich die meisten mitgereisten bayerischen Unternehmer noch zurückhaltend. Für Söder dennoch Grund zur Hoffnung, da auch kleine Schritte ans Ziel führen.

V wie VISUM: Ohne eine Einreiseerlaubnis geht auch in Äthiopien gar nichts. Für Deutsche ist dies aber nur ein formeller Akt.

W wie WIRTSCHAFTSFORUM: Beim äthiopisch-bayerischen Wirtschaftsforum wurden viele neue Kontakte geknüpft — was daraus wird, ist aber offen.

X wie XAMTANGA: Zwar ist die Amtssprache in Äthiopien Amharisch. Es gibt aber mehr als 80 Sprachen mit mehr als 200 Dialekten – etwa Xamtanga.

Y wie YEMMA: In Äthiopien leben viele unterschiedliche Ethnien und Stämme wie etwa die Yemma nebeneinander. Gerne ist von einem Mosaik der Völker die Rede.

Z wie ZUKUNFT: Europas Hoffnungen sind klar: Mit einer stabilen Demokratie in Äthiopien könnte das Land die gesamte Region stützen und Vorbild für andere Länder werden.