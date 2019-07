Warum es bei der Grundsteuer kompliziert bleibt

Wer angenommen hatte, das Problem der Grundsteuerreform wäre durch den vor wenigen Wochen in Berlin gefundenen Kompromiss gelöst, wurde durch eine Veranstaltung der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung in München eines Besseren belehrt. Die Neugestaltung der Grundsteuer werde auf jeden Fall erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand erfordern und auf jeden Fall vor den Verfassungsrichtern landen, so die Einschätzung der Experten.

Die Grundsteuer ist ein Unikum unter den Steuerarten in Deutschland. Ihre Bemessungsgrundlage richtet sich in den westdeutschen Bundesländern bisher nach den Werten, die 1964 – also vor 55 Jahren – ermittelt wurden. Es sollten zwar weitere Feststellungstermine folgen, doch die unterblieben, weil man den Riesenaufwand scheute: Immerhin sind in Deutschland 36 Millionen Grundstücke zu bewerten, davon sechs Millionen in Bayern. Die Folge: Die bis heute erhobene Grundsteuer hat mit dem Wert der besteuerten Grundstücke so gut wie nichts zu tun, was 2018 zu deren Beanstandung durch das Bundesverfassungsgericht führte – das dem Gesetzgeber auftrug, die Steuer zu reformieren, da sie sonst wegfallen würde.

Josef Zellmeier, CSU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Landtag, verbreitete noch am meisten Zuversicht. Durch die auf Druck Bayerns eingeführte „Öffnungsklausel“ könne sich der Freistaat vom „bürokratischen Ungetüm“, das Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf den Weg gebracht habe, abkoppeln. Die Grundsteuer in Bayern werde künftig nach Größe und Bebauung des Grundstücks erhoben und nur neu festgestellt, wenn sich an diesen Parametern etwas ändern sollte.

Abschaffen geht gar nicht

Den Wert von Grundstücken zu erfassen und einer gerechten Besteuerung zu unterwerfen, sei so gut wie unmöglich, sagte Kai Konrad, Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen und zog daraus das Fazit: „Abschaffung wäre eigentlich ganz gut.“

Doch das geht nicht, weil die Steuer den Gemeinden zusteht, die darauf nicht verzichten können, wie Hans-Peter Mayer vom Bayerischen Gemeindetag betonte. Neben der Gewerbesteuer sei die Grundsteuer die einzige, deren Höhe die Kommunen über ihre Hebesätze selbst bestimmen können und mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro pro Jahr in Bayern „keine Marginalie“. Mit diesem Hebesatz gingen die bayerischen Gemeinden ohnehin sehr verantwortungsvoll um, so Mayer.

Obwohl Bayern über die Öffnungsklausel auf ein abgespecktes neues Grundsteuer-Modell abzielt, wird die Finanzverwaltung aufstocken müssen. Wie viele zusätzliche Finanzbeamte man für die Neubewertung von sechs Millionen Grundstücke benötigt, wollte Volker Freund, Ministerialdirigent im bayerischen Finanzministerium, nicht sagen. Auf jeden Fall weniger als die 3000, die Bayerns Ministerpräsident Söder einmal „als Schreckgespenst“ für den Fall der Implementierung des Scholz-Modells genannt habe, hoffte Haushaltsausschussvorsitzender Zellmeier.