Warum der Klimaschutz wohl nicht in die bayerische Verfassung kommt

Die von CSU und Freien Wählern eingeleitete Verfassungsergänzung um das Ziel des Klimaschutzes steht vor dem Scheitern. Eine Runde der Fraktionsspitzen brachte am Donnerstag keine Einigung. Nach derzeitigem Stand werden Grüne und SPD die Verfassungsänderung ablehnen. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit würde so nicht erreicht. Die bayerische Bevölkerung könnte dann nicht wie von Ministerpräsident Markus Söder geplant bei der Europawahl am 26. Mai über die Verfassungsänderung abstimmen.

Zuvor hatte es im Plenum Debatten um zwei Anträge der Grünen und der SPD gegeben, mit denen die Oppositionsfraktionen die Verfassungsänderung nach eigenen Angaben mit konkreten Maßnahmen untermauern wollten. Ein Wort in der Verfassung rette das Klima nicht, so Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. Die Grünen stünden nicht zur Verfügung, damit sich CSU und Freie Wähler zur Europawahl „ein grünes Mäntelchen umhängen“ könnten, so der Grünen-Klimaexperte Martin Stümpfig. „Es geht Ihnen einfach um die Show“, warf SPD-Fraktionschef Horst Arnold der Koalition vor.

CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer wollte auch nach dem ergebnislosen informellen Treffen die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass SPD und Grüne ihre „Blockadehaltung“ aufgeben. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion Tobias Reiß betonte, mit der Aufnahme des Klimaschutzes in die Verfassung erhalte dieser automatisch einen höheren Stellenwert. Einfache Landesgesetze sollten dann das Verfassungsziel ausgestalten.

Die SPD wollte mit ihrem Antrag erreichen, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent des gesamten Verkehrs im Freistaat mit öffentlichen Transportmitteln abgewickelt werden. Zudem forderten die Sozialdemokraten kostenlose Tickets für Schüler, Studenten und Senioren. Für beide Vorhaben sollten jährlich zusammen 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Grünen wollten unter anderem in einem Klimaschutzgesetz konkrete Vorgaben für den jährlichen pro-Kopf-Ausstoß an Kohlendioxid festschreiben.

Der SPD-Antrag gehe in die richtige Richtung, sagte Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU), gleichwohl sollte ihn der Landtag ablehnen. Es sei nicht zielführend, „einzelne Punkte“ aus einem erforderlichen Gesamtkonzept herauszunehmenDer FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen lehnte den SPD-Vorstoß ab, weil das Thema „zu wichtig und zu komplex“ sei, um es in diesem Rahmen abzuwickeln. Der AfD-Abgeordnete Ralf Stadler wiederum blieb beim Standpunkt seiner Fraktion, die Klimaschutzmaßnahmen beruhten auf der „absurden Annahme“, dass der Klimawandel von Menschen verursacht sei.

Wutrede gegen den „Saustall“

Es sei eine Frage der Glaubwürdigkeit, die Aufnahme des Klimaschutzes als Staatsziel in die Verfassung mit konkreten Maßnahmen zu begleiten, hatte SPD-Fraktionschef Horst Arnold ausgeführt. Andernfalls sei die Maßnahme nur eine „Imagepflege“ für die Staatsregierung. Den Klimaschutz ohne Maßnahmen in die Verfassung aufzunehmen, „wäre eine Farce“, sagte der Grünen-Parlamentarier Markus Büchler. Wenn die schwarz-orangene Staatsregierung so weiter mache, werde es nichts mit der Verkehrswende. Er erlebe selbst „das tägliche Chaos und den Saustall im ÖPNV“, sagt der Grünen-Politiker: „Ich habe das satt. Mich regt das auf.“

Eine Neuauflage des Spiels gab es am Nachmittag mit grünen Vorzeichen. Ein grüner Antrag mit konkreten Vorgaben für die Reduzierung der klimawirksamen Kohlendioxid-Emissionen im Freistaat auf fünf Tonnen bis 2030 und zwei Tonnen pro Kopf und Jahr bis 2050. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) warf den Grünen „schlechten Stil“ und „Spielchen“ vor. Der Grünen-Abgeordnete Martin Stümpfig hatte zuvor der bayerischen Staatsregierung im Klimaschutz „Scheitern auf ganzer Linie“ bescheinigt. 2010 habe der damalige Umweltminister und heutige Ministerpräsident bei einem damaligen pro-Kopf-CO2-Ausstoß von knapp sechs Tonnen einen Rückgang angekündigt. Stattdessen sei der pro-Kopf-Ausstoß vor allem verkehrsbedingt auf 6,2 Tonnen pro Jahr gestiegen.