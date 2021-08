Warnung vor Listerien in veganem „Käse“

Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat vor Listerien in einem veganen „Käse“ gewarnt. Eine Listerien-Erkrankung äußere sich meist innerhalb von 14 Tagen mit Durchfall und Fieber. In den Sorten Le Rouillé Nature, Rouillé Cumin mit Kümmel und und geräuchertem Rouillé Fumé mit der Los-Nummer 21251 der Firma Act on Eat - Tomm'Pousse könne es Listeria monocytogenes geben, teilte das Amt am Montag auf dem gemeinsamen Portal von Bund und Ländern mit.

Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten krank werden - bis hin zu Blutvergiftung und Hirnhautentzündung in schweren Fällen. Ungeborene Kinder seien ebenfalls gefährdet, daher sollten sich Schwangere nach dem Verzehr des Käses in ärztliche Behandlung begeben. Ansonsten gelte: „Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinweisen.“

Warnung