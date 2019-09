Warnung vor Kiel: Nicht „auf die leichte Schulter nehmen“

Die SpVgg Greuther Fürth will die abstiegsbedrohten Kieler im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) nicht unterschätzen. „Wir dürfen keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Jeder Spieler ist gefordert, nur so werden wir auch gegen Kiel bestehen können“, mahnte der Fürther Trainer Stefan Leitl am Donnerstag. „Deren Kader ist besser besetzt und sie können besser Fußball spielen, als es deren Tabellenplatz vermuten lässt.“

Die Fürther haben in der 2. Bundesliga mit elf Punkten aus sieben Partien einen verheißungsvollen Start hingelegt. Die Kieler haben sich nach einem Fehlstart mit nur fünf Punkten von Trainer André Schubert getrennt. Sein Nachfolger ist vorerst Ole Werner.

Die ansprechende Vorstellung bei 0:2 gegen Topteam VfB Stuttgart soll Ansporn für die Fürther sein. „Diese Leistung wollen wir jedes Wochenende bringen. Dann wird sich das auch in Punkte ummünzen lassen“, sagte Leitl, der auf Sebastian Ernst, Marco Meyerhöfer und Maximilian Bauer verzichten muss.

