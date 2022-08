Warnung vor extremen Gewittern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor extremen Gewittern in drei Regierungsbezirken in Bayern gewarnt. Bis 18 Uhr gelte für Mittelfranken, Oberfranken und die Oberpfalz eine amtliche Unwetterwarnung, teilte der DWD am Freitag mit. Unter anderem in Nürnberg ging am Nachmittag Hagel nieder.

Es könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, so der DWD. Überflutungen von Kellern und Straßen seien möglich. Fenster und Türen sollten geschlossen werden, die Menschen möglichst drinnen bleiben.

Mitteilung

