Warnung vor Anrufen von falschen Microsoft-Mitarbeitern

Die niederbayerische Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Mitarbeiter des Unternehmens Microsoft ausgeben, um Zugriff auf die Computer ihrer Opfer zu erlangen. Rund 20 derartige Fälle habe man seit Jahresbeginn registriert, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Dienstag in Straubing mit. Im vergangenen Jahr seien dem Präsidium im selben Zeitraum nur vier Fälle mitgeteilt worden.

Meist behaupteten die Täter in gebrochenem Englisch, der Computer des Angerufenen sei von einer Schadsoftware befallen. Um diese zu entfernen, benötige der angebliche Microsoft-Mitarbeiter Zugriff auf den Rechner. Wie die Polizei erklärt, erschleichen sich die Täter so einen Zugang zu allem, was auf dem Computer gespeichert ist, wie zum Beispiel persönlichen Daten, Bank- und Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zum Online-Banking. Nach Polizeierkenntnissen sitzen die Täter meist in ausländischen Call-Centern.

