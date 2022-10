Warnung der Wirtschaft: Standort in Gefahr

Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) warnt in dramatischen Worten vor einer existenziellen Bedrohung für Bayerns Unternehmen. Alle drei Säulen - Industrie, Handwerk und Handel - seien in Gefahr, sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Freitag. Ursache sei „ein noch nie da gewesener Krisen-Cocktail“: rasant steigende Energiekosten, Sorgen um die Versorgungssicherheit, Preissteigerungen, Materialengpässe, Lieferschwierigkeiten und Arbeitskräftemangel.

Die vbw geht Brossardt zufolge davon aus, dass die erwartete Rezession bis ins übernächste Jahr andauern wird. Die Energieversorgung werde auch im übernächsten Winter 2023/24 „extrem schwierig“. Wenn Blumenläden oder Gastronomen in großer Zahl schließen müssten, sei das nicht nur eine wirtschaftliches Problem, sagte Brossardt. „Das ist für unser Bayern auch eine sehr emotionale Frage.“ In der Industrie wird nach Worten des vbw-Hauptgeschäftsführers wieder verstärkt über die Verlagerung der Produktion ins Ausland diskutiert. „Unser Standort ist einfach zu teuer.“

Brossardt forderte die Staatsregierung auf, den langsamen Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und sich mit aller Kraft für die geplanten Stromtrassen von Nord- nach Süddeutschland einzusetzen: „Wir brauchen diese Stromleitungen.“ Die Bevölkerung müsse überzeugt werden. „Ohne das geht es derzeit nicht.“ Brossardt forderte darüber hinaus, auch Wasserkraft und Biogasanlagen in Bayern wieder auszubauen.

