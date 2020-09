Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Augsburg

Von rosp und Rouven Spindler

Was war denn da in Denkingen los? Diese Frage werden sich einige Fuballbegeisterte aus der Region gestellt haben, die am Sonntag nicht bei der Bezirksliga-Partie des FSV Denkingen gegen die Landesliga-Reserve des SV Zimmern vor Ort waren. Zweistellige Gegentor-Bilanzen in einem Spiel sind in der Bezirksliga jedenfalls nicht an der Tagesordnung.

Mit sage und schreibe 12:0 (5:0) wurde der SV Zimmern II am Sonntag wieder nach Hause geschickt.