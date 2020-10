Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr Bayerns haben begonnen

Der Landkreis Tuttlingen hat am Wochenende den kritischen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 50 überschritten. Dieser lag laut Julia Hager, Sprecherin des Landratsamts, am Sonntag bei 59,4 und steigt am Montag nochmals auf 61,5.

Jeweils 15 neue Fälle seien am Samstag und am Sonntag hinzugekommen. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten am Sonntag auf 120. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Corona-Fälle im Kreis Tuttlingen liegt nun bei 821, die Zahl der Todesfälle unverändert bei 25.