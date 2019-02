Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen München

Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes haben am Donnerstagmorgen in München die Arbeit niedergelegt. Zu Warnstreiks aufgerufen hat Verdi rund 700 Mitarbeiter der Universitäten, der Justiz sowie der staatlichen Schlösser- und Seenverwaltung, wie ein Verdi-Sprecher sagte. Die Arbeitnehmer wollen am Vormittag ihren Forderungen mit einer Kundgebung am Schloss Nymphenburg Nachdruck verleihen.

Mit den Aktionen in Bayern und anderen Bundesländern wollen die Gewerkschaften den Druck in den Verhandlungen erhöhen. Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro. Die Tarifrunde gilt Verdi zufolge für bundesweit 800 000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes der Länder (ohne Hessen) und für 22 500 Auszubildende. Die Ergebnisse sollen anschließend auch auf Landes- und Kommunalbeamte übertragen werden.