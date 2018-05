Ware in Fahrzeugboden versteckt: Polizei fasst Dieb

Nach einer Serie von Diebstählen in Baumärkten hat die Polizei in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) einen mutmaßlichen Täter gefasst. Der 55-Jährige hatte sich am Freitag in einem Baumarkt der Stadt verdächtig verhalten und war geflohen, wie die Polizei mitteilt.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Beamten den Mann und fanden in seinem Wagen eine Waschmaschine, in der mehrere Elektrogeräte versteckt waren. Das Fahrzeug des Mannes verfügte zudem über einen doppelten Boden, in dem sich laut Polizei weiteres Diebesgut befand. Die Beamten schätzten den Gesamtwert der Waren auf 7000 Euro.

Die Polizei bringt den 55-Jährigen mit Diebstählen in drei weiteren Baumärkten in Verbindung und geht nach eigenen Angaben aufgrund der Menge des Diebesguts davon aus, dass noch weitere Baumärkte betroffen sein könnten. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt hat Untersuchungshaft gegen den Mann beantragt.