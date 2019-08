Wanderung mit Prinzen von Bayern startet

Heute startet Ludwig Prinz von Bayern einen 100-Kilometer-Marsch für einen guten Zweck. Der 37-Jährige möchte innerhalb von 24 Stunden von Schloss Kaltenberg (Landkreis Landsberg am Lech) zum Schloss Hohenschwangau (Landkreis Ostallgäu) wandern - ohne Pause und durch die Nacht. Begleitet wird er von Interessierten, die sich im Vorfeld für den Lauf registriert haben. Darunter sind auch Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, die den Prinzen auf einer Teilstrecke begleiten werden. Am Zielort, nahe Schloss Neuschwanstein, wartet auf Abholer und Zuschauer laut Veranstaltern ein „kleines Bayerisches Volksfest“. Zweck des sogenannten Löwenlaufs ist es, Spenden für ein IT-Bildungsprojekt in Kenia zu sammeln.

