Wanderin stürzt auf Schneefeld und verletzt sich schwer

Eine 64 Jahre alte Wanderin aus Bayern hat sich bei einem Sturz in den Tiroler Alpen schwer verletzt. Sie rutschte bei ihrer Wanderung in der Venedigergruppe am Samstagvormittag auf mehr als 2000 Metern auf einem Schneefeld aus und rutschte mehrere Meter bergab, wie die Polizei von Tirol mitteilte. Dabei prallte sie den Angaben zufolge gegen größere Steine. Ihr Ehemann alarmierte die Einsatzkräfte. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte mit einer offenen Unterschenkelfraktur ins Krankenhaus.

Polizeibericht