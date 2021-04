Wanderfalken-Küken auf der Kaiserburg geschlüpft

Auf der Nürnberger Kaiserburg piepsen jetzt wieder zwei kleine Wanderfalken-Küken. Per Webcam können Vogelfans die kleinen Greifvögel und ihre Eltern in ihrem Nistplatz beobachten und belauschen. „Das erste Küken ist in der Nacht geschlüpft, das zweite vermutlich am Morgen“, sagte Stefan Böger von der zuständigen Bezirksregierung Mittelfranken am Mittwoch.

Gegen Mittag konnte man die zwei weißen, plüschigen Jungvögel erstmals sehen, als ein Elternteil sie mit Fleischstückchen fütterte. Ende Februar hatte das Weibchen vier Eier hoch oben im Sinwellturm gelegt. Nun steigt die Spannung, ob aus den zwei anderen Eiern auch noch Küken kommen. „Es schlüpfen meist nicht alle. Momentan stehen die Chancen aber noch gut“, sagte Böger.

13 junge Wanderfalken sind seit 2013 bisher von dem Burgturm ausgeflogen. Eigentlich hatte die Bezirksregierung den Nistplatz für Turmfalken geschaffen. Doch dann besetzten diesen die noch selteneren Wanderfalken.

