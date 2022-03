Wanderer stürzt und verunglückt in Ammergauer Alpen tödlich

Ein 41-Jähriger ist beim Bergwandern in Unterammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) tödlich verunglückt. Der Mann war gemeinsam mit einer Begleiterin in den Ammergauer Alpen am Sonnenberggrat unterwegs, als er auf dem Schnee abrutschte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Wanderer stürzte etwa 200 Meter in die Tiefe. Die von der Begleiterin alarmierten Rettungskräfte konnten am Montag nur noch seinen Tod feststellen. Die Frau blieb bei dem Unglück demnach unverletzt und wurde von einem Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut.

Polizeimeldung

© dpa-infocom, dpa:220322-99-620605/2