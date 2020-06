Wanderer stürzt in eine Schlucht: Rettung mit Hubschrauber

Beim Fotografieren ist ein Wanderer einen Steilhang in Bayerisch Gmain (Landkreis Berchtesgadener Land) hinabgestürzt. Mit einem Tau holte ein Rettungshubschrauber den 58-Jährigen aus der Schlucht, wie die Einsatzkräfte am Sonntag mitteilten. Der Urlauber aus der Oberpfalz war am Vortag im Gelände unterwegs, stürzte und kugelte sich dabei eine Schulter aus. Ersthelfer versuchten den Mann zu erreichen und setzten einen Notruf ab. Der Hubschrauber flog zunächst einen Notarzt und einen Bergretter zur Unfallstelle. Sie versorgten ihn medizinisch und brachten ihn ein Stück weiter den Hang hinauf. Von dort aus konnte der Hubschrauber den Verletzten aus der Schlucht holen, er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

