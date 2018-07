Wanderer bricht im Allgäu zusammen und stirbt

Ein 63-jähriger Wanderer ist bei einem Ausflug am Breitenberg gestorben. Wie die Polizei in Kempten mitteilte, war der Mann aus dem Oberallgäu am Mittwochnachmittag unterhalb der Bergstation zusammengebrochen. Er blieb regungslos liegen.

Andere Wanderer eilten sofort zu dem Mann und leisteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen, ehe der Notarzt sowie der Rettungshubschrauber Christoph 17 eintrafen.

Allerdings hatten sämtliche Reanimationsversuche durch den Notarzt keinen Erfolg. Der Mann starb noch an Ort und Stelle. Wie die Polizei weiter mitteilte, übernahm die Bergwacht Pfronten die Bergung des Mannes.

Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass der Mann sich körperlich wohl zu sehr angestrengt hat. Das führte wohl zu einem plötzlichen Herzversagen. Fremdverschulden schließen die Verantwortlichen aus.