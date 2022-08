Wallfahrt zum Kreuzberg: 180 Kilometer mit Gebet und Gesang

Noch vor Sonnenaufgang sind am Samstag zahlreiche Pilger in Würzburg zum Kreuzberg aufgebrochen - dem „heiligen Berg der Franken“. Bei der fünftägigen Wallfahrt wollen sie rund 180 Kilometer zurücklegen, wie Wallfahrtsleiter Michael Seufert erklärte, der schon rund 20 Mal dabei war. „Die Gemeinschaft ist das, was einen da trägt.“ Zusammen mit Menschen aus allen Schichten und allen Alters werde in den kommenden Tagen nun überwiegend gebetet und gesungen. Am Mittwoch ist als feierlicher Abschluss ein Gottesdienst im Würzburger Dom geplant. Zum Auftakt hatte es eine Messe in der Würzburger Neumünsterkirche gegeben.

Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen pilgern heuer wieder Tausende zu Bayerns Wallfahrtsorten. Die Tradition der Fußwallfahrt ist ein hohes Gut. Für viele Teilnehmer ist sie ein Fixpunkt im Jahr, bei dem sie sich Gedanken rund um das Leben stellen. Ziel ist vielfach, Kraft zu schöpfen und den Kopf frei zu bekommen - sei es durch Stille, Meditation, Gebet und Unterhaltung mit anderen.

1647 waren erstmals Mitglieder der „Bruderschaft zum Heiligen Kreuz in Würzburg“ auf den Kreuzberg gepilgert, dessen Gipfel 928 Meter hoch liegt. In unterschiedlichen Orten entlang des Weges werden Andachten und Messen gefeiert.

