Waldkirchen: Zwei Verletzte bei Rangelei nach Eishockeyspiel

Bei einer Rangelei nach einem Eishockeyspiel in Waldkirchen (Landkreis Freyung-Grafenau) sind zwei Fans verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach der Partie zwischen dem ESV Waldkirchen und dem ESC Vilshofen am Sonntagabend gerieten rund 20 Fans aus bisher unbekannten Gründen aneinander, wie die Polizei mitteilte. Ein 19-Jähriger wurde zu Boden gestoßen und blieb danach verletzt am Boden liegen. Als sich eine 18-Jährige über ihn beugte und ihm helfen wollte, trat jemand auf ihr Handgelenk.

Pressemitteilung