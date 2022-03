Waldbrand nahe Schloss Neuschwanstein

Zwei Tage nach dem Ausbruch eines Waldbrandes unweit von Schloss Neuschwanstein auf österreichischer Seite kämpfen Feuerwehren noch immer gegen die Flammen. Rund 35 Hektar Wald seien von dem Feuer betroffen, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Tirol am Montagmorgen. Im Schnitt seien abwechselnd rund 150 Einsatzkräfte seit Brandausbruch am Samstag mit dem Löschen beschäftigt. Zudem waren fünf Hubschrauber im Einsatz. Aus der Luft sollte auch am Montag weiter gelöscht werden.

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet, wie der Sprecher weiter sagte. Zunächst einmal müsse aber der Brand in Pinswang vollständig gelöscht werden, um ordentlich ermitteln zu können.

Die Rauchsäule war am Samstag auch gut von deutscher Seite aus zu sehen, teilte die bayerische Polizei mit. Der Brandort liegt nur wenige Kilometer Luftlinie vom weltbekannten Schloss Neuschwanstein in unwegsamen Gelände.

Mitteilung der österreichischen Polizei (Samstag)

Mitteilung der bayerischen Polizei vom Samstag

© dpa-infocom, dpa:220314-99-511835/2