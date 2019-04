Waldbrand im Nürnberger Land

Im Landkreis Nürnberger Land hat es auf einer Waldfläche von rund Tausend Quadratkilometern gebrannt. 150 Einsatzkräfte konnten den Brand nach rund vier Stunden löschen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag mitteilte. Das Feuer war in der Nähe eines Wanderweges bei Schwarzenbruck ausgebrochen. Häuser oder Menschen waren den Angaben zufolge nicht gefährdet. Was den Brand auslöste, war zunächst unklar. Die Feuerwehr vermutete, dass Wanderer das Feuer durch Unachtsamkeit verursacht haben könnten. Wegen der anhaltenden Trockenheit in Bayern haben mehrere Regierungsbezirke Waldspaziergänger zur Vorsicht gemahnt.