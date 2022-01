Waldarbeiter von umfallenden Baum tödlich verletzt

Ein Mann ist in Oberbayern von einem umfallenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Bei Waldarbeiten sei der Baum am Samstagvormittag in Eresing (Landkreis Landsberg am Lech) unerwartet in zwei Teile gebrochen und habe den 66-Jährigen getroffen, teilte die Polizei am Sonntag. Zuvor hatte der Mann alleine die Fällung vorbereitet. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zunächst gab es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Oberbayern Nord