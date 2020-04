Wald in Nürnberg brennt

In einem Wald in Nürnberg ist ein Feuer ausgebrochen. 80 Feuerwehrleute rückten am Dienstag im Stadtteil Moorenbrunn aus. Sie konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, das zunächst auf 300 Quadratmetern ausgebrochen war, wie ein Sprecher sagte. In der vergangenen Zeit habe es immer wieder kleinere Waldbrände rund um Nürnberg gegeben, zuletzt in der Nacht zum Dienstag nahe des Flughafens. Wegen der langen Trockenheit besteht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in vielen Teilen Bayerns eine hohe Waldbrandgefahr. In Nürnberg lag diese am Dienstag sogar auf der höchsten Stufe des Waldbrandgefahrenindex.

Deutscher Wetterdienst zur Waldbrandgefahr in Bayern